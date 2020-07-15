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Поправки в Конституцию

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12:31

Макаров похвалил поправки в Конституцию и отправил недовольных "искать другую страну"

фото ЗакС политика Макаров похвалил поправки в Конституцию и отправил недовольных "искать другую страну"

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил с речью перед своим коллегам по парламенту. Он отметил, что 15 июля – "крайнее" заседание в текущем парламентском сезоне, а год был необычным "для нас всех". В условиях коронавирусных ограничений ЗакС сделал все, что возможно было сделать, заявил спикер. Принятые нормативно-правовые акты в период эпидемии коронавируса стали "мощной точкой поддержки" и правительству города, и всем жителям Петербурга, уверен парламентарий. 

Также Макаров рассказал, какие события года он считает основными. Одно из них – 75-летие Победы. По мнению спикера, замечательно, что в честь этого праздника прошел парад. 

- Замечательно, что был парад. Замечательно! И замечательно, что он состоялся как дань памяти, памяти, я подчеркиваю, не только, чтобы боеготовность Западного военного округа мы здесь посмотрели, а как дань памяти тем, кто погиб, - заявил председатель парламента. 

Еще одно знаковое событие – принятие поправок в Конституцию, считает Макаров. Это "самое важное, что мы делали за последние 25 лет", заявил спикер. Он напомнил, что считает основным в поправках: суверенитет, единство народа, социальная справедливость, ответственность властей всех уровней, традиционные ценности.

- Слава богу, что упомянули понятие бога в Конституции. Слава богу, что сказали вслух, что брак – это союз мужчины и женщины. Слава богу. Это замечательно, что сказали. Не родитель 1 и родитель 2, а союз мужчины и женщины, - считает спикер.

Макаров уверен, что если бы аналогичные поправки были в Основном законе раньше, то никто не развалил бы Российскую империю и Советский союз.

Когда же собирают подписи против поправок в Конституцию, из белого делают черное, а "людей делают дураками", уверен спикер. Он считает, что кто-то это делает ради провокации, а кто-то – по недомыслию. Макаров заявил, что подобные акции России не нужны:

- Можно что угодно говорить вот с трибуны. Хорошо, когда шумит парламент, молчит улица. Это всегда замечательно. Но для революций, для выступлений, для вот этих акций надо искать другую страну. Наша Россия этого… Нам революций уже хватило. 

Спикер призвал оппозиционных коллег остановить провокаторов, которые "пытаются качнуть ситуацию". "Не будите лихо", - добавил Макаров. Он уверен, что ни к чему хорошему протестные акции не приведут ни для государства, ни для города.

За время своего выступления спикер ни разу не упомянул, что одна из поправок обнулила президентские сроки Владимира Путина.

Напомним, вечером 15 июля в Москве и Петербурге планируется сбор подписей под иском против внесения поправок в Конституцию. Основным организатором акции является кампания "НЕТ!" Изначально оппозиционеры хотели провести митинги, но их не согласовали ни в Москве, ни в Петербурге.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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