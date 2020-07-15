Юрий Шевчук записал видеообращение в поддержку Сафронова

Петербургский поэт и музыкант Юрий Шевчук, известный своей активной гражданской позицией, выпустил видеообращение, в котором он выражает поддержку арестованному по обвинению в государственной измене Ивану Сафронову.

"В последнее время многие чиновники, депутаты и начальники спецслужб пытаются правду о жизни в нашей стране окончательно замуровать в какую-то гостайну. Правду, о которой нам до сих пор пишут и говорят честные журналисты, на которых потом заводят уголовные дела", - произнес лидер группы ДДТ.

По мнению Шевчука, россияне имеют право знать, что вокруг происходит, а значит, имеют право требовать открытого и справедливого суда над арестантом.

"Иначе само наше существование могут сделать мрачной, тяжелой государственной тайной", - заключил музыкант.

В защиту Сафронова регулярно выходят на пикеты его коллеги и записывают видеообращения петербургские политики.