"Понять логику Смольного всё труднее": Владельцы ТЦ Петербурга воззвали к Путину

Решив не ограничиваться лишь обращением в УФАС, владельцы петербургских торговых центров обратились с воззванием к главе государства Владимиру Путину, сетуя на невозможность прийти к консенсусу с городскими властями, делится "Коммерсант".

В своём обращении бизнесмены отмечают, что до сих пор не знают, когда Смольный позволит им открыться, постоянно отодвигая сроки (сейчас это 26 июля). Также указывают на несправедливость чиновников, позволивших некоторым магазинам, с ограничениями, но вернуться к полноценной деятельности.

"Понять логику Смольного становится всё труднее. Особенно на контрасте с поведением мэрии Москвы, где открылось практически всё, что было закрыто на время пандемии..." - цитирует "Коммерсант" выдержку из письма.

Под документом подписались представители Fort Group, холдинга "Адамант", торговых комплексов "Галерея", "Питер Радуга", "Жемчужная Плаза", "Охта Молл" и других.

Ранее бизнес пожаловался на Смольный в УФАС: предприниматели полагают, что политика городской администрации нарушает правила конкуренции и создает дискриминацию.