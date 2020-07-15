Россия и Турция возобновляют авиасообщение друг с другом

Турецкое Министерство транспорта договорилось восстановить авиасообщение с Россией, уведомляет местное агентство Anadolu.

В свою очередь Минтранс РФ данную информацию пока не подтвердил. Несмотря на это, авиакомпания Turkish Airlines анонсировала полёты в отечественные города, которые стартуют в августе текущего года.

Некоторое время назад российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Москва разрешит международные полеты с 15 июля. При этом улететь, по её словам, можно будет только в те страны, где за две недели COVID-19 выявили у не более 40 тысяч человек на 100 тысяч населения.