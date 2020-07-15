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13:59

Замгендиректора "Почты России" попал под уголовное преследование

фото ЗакС политика Замгендиректора "Почты России" попал под уголовное преследование

Заместитель генерального директора "Почты России" Сергей Емельяненков стал фигурантом уголовного дела по пока не называемой публично статье, передает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника столичного управления Следственного комитета Юлию Иванову.

Первое сообщение по теме было без указания имени. Впоследствии Емельяненков был назван и, кроме того, к этому добавили, что он сотрудничает со следствием.

Ранее об этом написал ресурс TAdviser, имеющий свои источники в "Почте России". По сведениям издания, Емельяненкова задержали, был проведен ряд обысков, а дело, по всей вероятности, связано с картельным сговором.

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