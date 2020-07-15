В Приморском районе запустили электроподстанцию с искусственным интеллектом

На территории Приморского района начала функционировать новая распределительная подстанция 110/10 кВ "Каменка", известили в пресс-службе Смольного.

Подстанция обслуживается и контролируется дистанционно с помощью искусственного интеллекта. Она будет обслужить электричеством новостройки Приморского и Выборгского районов, а также особую экономическую зону "Новоорловская".

Станция возведена на деньги ПАО "Ленэнерго". Большая часть установленного на ней оборудования сдалана в предприятиях Северной столицы.

Кроме того, сообщили в Смольном, в 2020 году в Петербурге планируется ввести 1250 км сетей, построить шесть подстанций и пять кабельных линий.