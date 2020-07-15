Голунов подал иск на 5 млн рублей в отношении преследовавших его полицейских

Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов подал иск на 5 млн рублей к пятерым экс-полицейским, отправленным под арест в рамках его дела, информирует издание.

Журналист настаивает, что бывшие оперативники возвратили прибыль, полученную мим за время работы в отделе контроля за оборотом наркотикотических средств.

Голунов уверен, что всё то время правоохранители "лишь создавали видимость" борьбы с наркопреступлениями. В случае, если иск будет удовлетворен, спецкор обещает направить средства на благотворительность.

Иск Голунова рассмотрят в рамках разбирательства по делу экс-полицейских.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы продлил сроки ареста экс-полицейским Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу до 7 сентября. До этого же срока под домашним арестом останется еще один фигурант Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года.

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.