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14:23

ЗакС одобрил изменение закона о комиссиях по делам несовершеннолетних

фото ЗакС политика ЗакС одобрил изменение закона о комиссиях по делам несовершеннолетних

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении изменение закона о районных комиссиях по делам несовершеннолетних. Согласно документу, в такие комиссии теперь могут входить не любые представители учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а только руководители или заместители руководителей таких организаций.

Как отметил соавтор законопроекта депутат от "Единой России" Александр Ваймер, изменения закона направлены на приведение его в соответствие с федеральными нормами. Подготовлен же проект закона после обращения городской прокуратуры, уточнил парламентарий. 

Депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев заявил, что комиссии по делам несовершеннолетних должны создавать во всех муниципалитетах, а не только в районах. Именно такие требования прописаны в федеральном законе, отметил эсер. Также парламентарий предложил включить в районные комиссии депутатов ЗакСа.

- Я с удовольствием там буду работать, - отметил Ковалев.

Данное предложение поддержал Макаров. Пока документ приняли в первом чтении.


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