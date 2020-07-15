Хабаровчане вышли на пятый подряд несанкционированный митинг

В Хабаровске, где в эти минуты наблюдается темный вечер, собравшиеся толпы людей скандировали "Хабаровск своих не бросает", "Это наш край!", "Фургал - наш выбор" и "Фургал, мы с тобой!". В такой форме завершился пятый по счету несанкционированный митинг, которые проводятся в ежедневном режиме начиная с субботы. Трансляцию вел YouTube-канал "Рупор Москвы". На видео видны тысячи горожан. В руках они держали плакаты, большая часть из них содержит надпись "Я/Мы Сергей Фургал". Звучал также слоган "Мы еще придем!". Как и прежде, полиция в происходящее не вмешивалась, несмотря на запрещенный статус мероприятия, и раздавала собравшимся медицинские маски.

Напомним, что в Хабаровском крае протесты вспыхнули после задержания и ареста губернатора Сергея Фургала, которого увезли в Москву и посадили в СИЗО по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности. Комментируя ситуацию, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ее "нестандартной" и порадовался тому, что демонстранты не позволяют себе "провокаций".

Распространена точка зрения, согласно которой Фургала преследуют не за криминал, а за недостаточную лояльность Кремлю.