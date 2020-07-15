Переводом Шаведдинова в часть без связи с миром занимался лично замкомандира 45-й армией

Проходящего срочную службу на архипелаге Новая Земля менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова перевели в отдаленную и лишенную связи с материком часть по приказу генерал-майора Игоря Чуркина, заместителя командующего 45-й армии ВВС и ПВО, информирует "Медиазона".

Телеграмма от Чуркина фигурирует в разбирательстве по иску Шаведдинова о запрете на использование телефона, отправку и получение писем в воинской части.

Срочную "депешу" отправили 10 марта командиру части №23362, где тогда находился молодой человек, и командиру части №26894, куда его должны были перенаправить. В телеграмме говорится о том, что сотрудника ФБК, рядового Шаведдинова следует перевести на должность дизелиста радиотехнического поста группы управления на вертолетной площадке. Отчитаться об исполнении приказа следовало непосредственно перед Чуркиным.

После получения письма юношу увезли в войсковую часть №26894, откуда, как и требовалось, доставили на вертолетную площадку близ поселка Чиракино, где он служит и по сей день, лишенный мобильной связи.

Ещё в марте Игорь Чуркин занимал должность врио командира в/ч №06351, где базируется штаб 45-й армии ВВС и ПВО. В 2019 году Владимир Путин сделал его первым замкомандующего этой армией.

Сегодня в Архангельском гарнизонном военном суде рассматривается иск Шаведдинова о запрете на пользование телефоном, отправку и получение писем. Глава ФБК Алексей Навальный приехал на место поддержать соратника.

Напомним, в конце марта текущего года в ФБК потеряли Шаведдинова, который не выходил на связь в течение недели после того, как его "увезли в неизвестном направлении". Навальный тогда заявил, что юристы фонда готовы обратиться с заявлением в СК по факту пропажи человека, однако в Северном флоте сотрудников организации "успокоили", заверив, что просто перевели молодого человека в другую часть. Позднее, впрочем, Шаведдинова перевели в новую, ещё более изолированную от мира, часть.