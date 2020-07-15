Медведев настаивает на привлечении частных инвестиций к строительству кампуса СПбГУ

Новый кампус СПбГУ, который обещают открыть в Пушкинском районе к 2026 году и стоимость строительства которого оценивается в 45 млрд, должен быть создан не только на государственные деньги, считает бывший премьер-министр, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, которого цитирует ТАСС. "Точек приложения" для частных инвестиций, по его словам, на территории будет более чем достаточно: это и клиника, и конгресс-центр, и спортивные объекты.

"Речь идет о создании по сути такого целого университетского города", - охарактеризовал он проект, добавив, что стоимость переезда почти наверняка - сугубо предварительная и неизбежно вырастет.

Отметим, что в планы чиновников, если верить их заявлениям прошлой осени, входит связать новый кампус с чертой города скоростным трамваем.

Кампус в Пушкинском районе предполагает возведение научно-технологических комплексов, учебных и учебно-лабораторных корпусов, общежитий вместимостью 25 тысяч мест. О месте его размещения представители власти спорили годами.