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Поправки в Конституцию

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15:56

Законопроект о трехдневном голосовании на выборах прошел второе чтение в Госдуме

фото ЗакС политика Законопроект о трехдневном голосовании на выборах прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Государственной думы успели за один день 15 июля одобрить законопроект, позволяющий голосовать на российских выборах всех уровней в течение трех дней, сообщило РИА "Новости". Подчеркивается, что инициатива продвигается единороссами, доминирующими в федеральном парламенте. Ее автор - сенатор Андрей Клишас.

Отметим, что прецедентом и "пилотным" вариантом такой процедуры стал плебисцит по поправкам в Конституцию, длившийся целую неделю и вызвавший массу претензий у оппозиционеров и общественных деятелей. В основном критика была связана с физической невозможностью для наблюдателей отслеживать процесс голосования в течение столь длительного времени.

По всей видимости, голосование на придомовых территориях и в весьма странных местах вроде багажников автомобилей, что было возможно в ходе плебисцита по Конституции, станет возможным уже начиная с нынешней осени и на обычных выборах в случае принятия закона.

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