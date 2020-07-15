ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта "московского дела", швырнувшего урной в ОМОН

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу фигуранта так называемого московского дела Евгения Коваленко, оспаривающего свой приговор в виде 3,5 лет колонии общего режима, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Коваленко - тот человек, который, увидев, как силовики избивают случайных людей, взял урну и бросил ей в сторону нападавших. Он отбывает срок в Брянской области.

Событие имело место на несанкционированном митинге 27 июля прошлого года в центре Москвы. Демонстранты требовали допустить до выборов в Мосгордуму всех независимых кандидатов, чего в результате сделано не было.

Накануне стало известно, что Страсбургский суд принял к рассмотрению жалобу осужденного по результатам того же митинга Кирилла Жукова. Его вина перед государством состояла в том, что он дотронулся до забрала шлема омоновца. Это стоило Жукову трех лет лишения свободы.