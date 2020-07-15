18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:59

Журналист Плющев получил второй штраф за пикет в поддержку коллеги Азара

фото ЗакС политика Журналист Плющев получил второй штраф за пикет в поддержку коллеги Азара

Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев получил уже второй штраф за пикет в центре Москвы, проведенный в поддержку своего коллеги Ильи Азара, арестованного в мае. Новое наказание в размере 4 тысяч рублей ему назначили по второму протоколу - о нарушении режима самоизоляции, действовавшего на тот момент в столице.

"Предъявленный действующий на тот момент постоянный рабочий пропуск был приобщен к материалам дела, но впечатления не произвел", - прокомментировал судебное решение Плющев в интервью "МБХ Медиа".

Первый штраф, в 10 тысяч рублей, за то же самое действие, Плющев должен выплатить по "митинговой статье" 20.2 КоАП, несмотря на то, что одиночные пикеты не требуют уведомления.

Напомним, что сам Азар, являющийся также муниципальным депутатом, получил в мае свои 15 суток за публичную поддержку преследуемого по уголовной статье Александра Воронцова, известного как создателя паблика "Омбудсмен полиции".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

8 июля, 11:29 Азару грозит новый арест до 30 суток за одиночный пикет в поддержку Прокопьевой

7 июля, 15:24 На пикетах в поддержку Сафронова в Москве продолжают задерживать журналистов

7 июля, 14:45 Журналистку "Коммерсанта" Черненко задержали за пикет в поддержку Сафронова в Москве

3 июля, 9:59 Командира роты в Москве наказали за одинаковые жетоны полицейских

27 июня, 17:02 На пикетах в поддержку Юлии Цветковой в Москве задержали 20 человек

26 июня, 18:55 Неизвестные под видом членов ОНК устроили допрос экс-фигуранту "московского дела" Раджабову

23 июня, 14:33 Московского мундепа Филину оштрафовали за пикет в поддержку Азара

22 июня, 18:59 На Лубянке в Москве задерживают политических активистов с плакатами

17 июня, 18:19 Суд оштрафовал депутата Мосгордумы, которого задержали с картонной фигурой Азара

17 июня, 16:56 Активистку "Весны" оштрафовали за нарушение самоизоляции из-за пикета в поддержку Азара


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:54 Московская полиция игнорирует "антипутинские" кричалки протестующих против поправок

19:14 В Москве началась акция против поправок в Конституцию

19:01 В Петербурге начался сбор подписей под иском против поправок в Конституцию

18:56 В Румянцевском саду восстановят фонтаны

18:56 Петербургских чиновников отправят общаться с воспитанниками хосписов и ПНИ без пиджаков и галстуков

18:32 СМИ: Всех пациентов "ковидария" в "Ленэкспо" перевели в Госпиталь для ветеранов войн

18:30 Администрация "Ленфильма" рассчитывает возобновить кинопроизводство до конца года

18:00 Директором "Центра комплексного благоустройства" станет Иван Лапшин

17:59 Главреда "Медиазоны" оштрафовали за поддержку арестованного Азара

17:56 На близкую к Верзилову активистку напали на Московском вокзале

17:29 Фургал рассказал ОНК, что до ареста от него требовали уйти в отставку

17:27 С 16 июля власти Ленобласти разрешают не носить маски и собираться на массовые мероприятия

17:23 На внеочередном заседании ЗакСа в окончательном чтении одобрили еще семь законопроектов

16:59 Домашний арест Анастасии Шевченко сделали более комфортным

16:59 Журналист Плющев получил второй штраф за пикет в поддержку коллеги Азара

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru