Домашний арест Анастасии Шевченко сделали более комфортным

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону вновь смягчил условия домашнего ареста общественницы Анастасии Шевченко, сняв запрет на общение с иными лицами, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Состоялось заседание по кассационной жалобе адвоката „Правозащиты Открытки" Сергея Бадамшина на решение судьи Абрамова о продлении домашнего ареста Анастасии Шевченко 31 декабря 2019 года. Коллегия судей, выслушав мнения сторон, изменила решение Ленинского суда, сняв с обвиняемой запрет на общение с иными лицами посредством любых средств связи", - рассказал Прянишников.

Также уже в другом - Октябрьском - ростовском райсуде прошло заседание по существу уголовного дела Шевченко.

"Прокурор Кристина Кузьмичева продолжила исследовать доказательства, а именно протоколы обысков в жилищах свидетелей Зениной и Меньшениной, а также протоколы осмотров изъятых предметов. Следующее заседание в связи с занятостью стороны обвинения назначено на 29 июля 10:30 часов", - уточнил Прянишников.

Ранее Шевченко позволили посещать школу, где учатся её дети, а также использовать интернет для работы.

Анастасия Шевченко обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) из-за её деятельности в ныне упраздненном движении "Открытая Россия". Поводом для возбуждения дела стало участие активистки в публичных дебатах ОР в Таганроге. Кроме того, следователям не понравились несколько публикаций Шевченко в Facebook.