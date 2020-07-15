На внеочередном заседании ЗакСа в окончательном чтении одобрили еще семь законопроектов

Законодательное собрание Петербурга 15 июля сразу после основного заседания, провело внеочередное. Оно стало последним в текущей парламентской сессии.

На внеочередном заседании депутаты в окончательном третьем чтении без обсуждения приняли семь законопроектов, которые во втором чтении обсудили несколькими часами ранее.

В частности, парламентарии одобрили закон о проведении публичных слушаний по градостроительным вопросам онлайн. Документ в ЗакС внес губернатор, но парламентариям его содержание не понравилось. По словам единороса Сергея Никешина, депутаты практически полностью переписали проект закона. Парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский продложил критиковать новый вид слушаний, но его большинство коллег не поддержало.

Также на внеочередном заседании ЗакС утвердил в третьем чтении закон о возможности исключать из проектов проектирования территорий некоторые части. В изначальном варианте документа такими полномочиями наделялись исполнительные органы власти для исправления недостатков, но законодатели добавили и себе аналогичные возможности.

В третьем чтении парламентарии приняли и предложенный губернатором законопроект о сохранении архитектурного наследия. Согласно документу, в Невском, Выборгском и Курортных районах устанавливаются новые зоны охраны. Проект закона также вводит понятие "смежный уличный фронт" - в него будут входить территории рядом с историческими зданиями. В таких зонах застройка будет регламентироваться так, чтобы снизить влияние современных зданий на исторически сложившуюся архитектурную среду. Внося документ в первом чтении 8 июля представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что при разработке закона достигнут компромисс между необходимостью проводить реновацию и сохранять архитектурное наследие.

Парламентарии приняли закон, по которому муниципальные депутаты от двух до шести дней в месяц могут не посещать основное место работы.

Комитет по контролю за имуществом депутаты удостоили права не только выписывать протоколы за нарушение антивирусных ограничений, но и рассматривать соответствующие дела.

Помимо этого, депутаты окончательно одобрили новые налоговые льготы и освобождение от оплаты аренды предпринимателей и НКО, которые используют помещения в городской собственности. Последнее касается только признанных пострадавшими от коронавируса организаций, которые освобождаются от уплаты аренды на определенный период, определяемый правительством Петербурга. При этом, в документе отмечается, что период не может превышать три месяца: с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.

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