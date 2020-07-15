С 16 июля власти Ленобласти разрешают не носить маски и собираться на массовые мероприятия

Начиная с завтрашнего дня, 16 июля, власти Ленинградской области анонсировали очередной этап снятия "антивирусных" мер: соответствующее постановление подписал региональный глава Александр Дрозденко.

В областных ЗАГСах, фитнес-клубах, банях, бассейнах и кафе разрешается не носить маски. Также с этого дня смогут начать принимать первых воспитанников дневные школьные лагеря в желтой и зеленой зонах.

По всему 47 региону откроются бани и салоны красоты. Многофункциональным центрам, находящимся в красной зоне, разрешается предоставлять клиентам весь спектр услуг - но только по предварительной записи.

Сосновый Бор переводится в желтую зону, а Приозерский район "окрашивается" в зеленый.

Смягчается и запрет на проведение массовых мероприятий: в красной зоне можно будет собирать единомоментно до 80 человек, в желтой - до 160, в зеленой - до 300. Впрочем, в данном случае маски и социальная дистанция остаются обязанностью каждого.