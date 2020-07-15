На близкую к Верзилову активистку напали на Московском вокзале

На перроне Московского вокзала неизвестный облил темной ядовитой жидкостью активистку Маргариту Коновалову, известную по совместным акциям с лидером Pussy Riot и издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым. Об этом сообщает "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

"К ней подбежал человек, начал кричать что-то вроде "зачем ты приехала в Питер?", всякие нецензурные слова и облил ее неизвестной жидкостью с едким запахом", - рассказал юрист.

На место вызывали скорую помощь, но вреда для здоровья медики не зафиксировали. По информации Верзилова, нападавшего задержали.

В июне Коновалова, обмотав себя колючей проволокой и в достаточно откровенном виде протестовала против поправок в Конституцию.