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18:00

Директором "Центра комплексного благоустройства" станет Иван Лапшин

фото ЗакС политика Директором "Центра комплексного благоустройства" станет Иван Лапшин

Директором государственного казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" назначат заместителя руководителя организации Ивана Лапшина. Информацию ЗАКС.Ру подтвердили в пресс-службе комитета по благоустройству, в ведомстве которого находится учреждение. Дату его назначения пресс-служба на момент публикации заметки не сообщила. 

Согласно информации на сайте Центра, Лапшин пришел работать в организацию в марте 2020 года на должность заместителя директора. В последнее время он являлся исполняющим обязанности руководителя ГКУ. Где Лапшин трудился до этого, не указывается.

В 2016 году полный тезка Ивана Лапшина упоминался в публикациях СМИ в связи с уголовным делом о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Основным фигурантом дела в то время являлся бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Петербургу Борис Авакян. Бывший сотрудник службы по противодействию коррупции СЗТУ Лапшин проходил по этому делу свидетелем, но по данным "Коммерсанта", в сентябре 2016 года подвергся задержанию, после чего, как следует из информации ГАС "Правосудие", был отправлен на некоторое время под домашний арест. В дальнейшем никаких разбирательств в его отношении, судя по картотеке судебных дел, не было. 

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