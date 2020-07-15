Главреда "Медиазоны" оштрафовали за поддержку арестованного Азара

Столичный Тверской суд счел, что главред "Медиазоны" Сергей Смирнов нарушил установленный порядок пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал его на 15 тысяч рублей: повод для претензий - участие в акции в поддержку журналиста Ильи Азара, делится "МБХ медиа".

Судья не стал вызывать в суд задерживавших Смирнова правоохранителей, а также отказался смотреть запись, где запечатлен момент "правонарушения".

Сам Смирнов на заседании известил, что ему приписали чужой плакат: на мероприятии он держал в руках табличку с надписью "Свободу Илье Азару", тогда как в материалах дела сказано, на листке было написано "Здесь стоял Азар, верните".

"Смирнов стоял секунды две или три, его даже не успели окружить журналисты, его сразу увели. Он никаких правил не нарушал. Насколько я видела, это был одиночный пикет, в радиусе 50 метров никто не стоял с плакатами, не было даже интервью, его сразу же увели", - отчиталась перед судьей свидетельница события, журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр.

Ранее сегодня за участие в пикете в поддержку Азара на 200 тысяч была оштрафована столичный муниципал Юлия Галямина и на 4 тысячи - журналист Александр Плющев.