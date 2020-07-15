18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:59

Главреда "Медиазоны" оштрафовали за поддержку арестованного Азара

фото ЗакС политика Главреда "Медиазоны" оштрафовали за поддержку арестованного Азара

Столичный Тверской суд счел, что главред "Медиазоны" Сергей Смирнов нарушил установленный порядок пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал его на 15 тысяч рублей: повод для претензий - участие в акции в поддержку журналиста Ильи Азара, делится "МБХ медиа".

Судья не стал вызывать в суд задерживавших Смирнова правоохранителей, а также отказался смотреть запись, где запечатлен момент "правонарушения".

Сам Смирнов на заседании известил, что ему приписали чужой плакат: на мероприятии он держал в руках табличку с надписью "Свободу Илье Азару", тогда как в материалах дела сказано, на листке было написано "Здесь стоял Азар, верните".

"Смирнов стоял секунды две или три, его даже не успели окружить журналисты, его сразу увели. Он никаких правил не нарушал. Насколько я видела, это был одиночный пикет, в радиусе 50 метров никто не стоял с плакатами, не было даже интервью, его сразу же увели", - отчиталась перед судьей свидетельница события, журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр.

Ранее сегодня за участие в пикете в поддержку Азара на 200 тысяч была оштрафована столичный муниципал Юлия Галямина и на 4 тысячи - журналист Александр Плющев.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:54 Московская полиция игнорирует "антипутинские" кричалки протестующих против поправок

19:14 В Москве началась акция против поправок в Конституцию

19:01 В Петербурге начался сбор подписей под иском против поправок в Конституцию

18:56 В Румянцевском саду восстановят фонтаны

18:56 Петербургских чиновников отправят общаться с воспитанниками хосписов и ПНИ без пиджаков и галстуков

18:32 СМИ: Всех пациентов "ковидария" в "Ленэкспо" перевели в Госпиталь для ветеранов войн

18:30 Администрация "Ленфильма" рассчитывает возобновить кинопроизводство до конца года

18:00 Директором "Центра комплексного благоустройства" станет Иван Лапшин

17:59 Главреда "Медиазоны" оштрафовали за поддержку арестованного Азара

17:56 На близкую к Верзилову активистку напали на Московском вокзале

17:29 Фургал рассказал ОНК, что до ареста от него требовали уйти в отставку

17:27 С 16 июля власти Ленобласти разрешают не носить маски и собираться на массовые мероприятия

17:23 На внеочередном заседании ЗакСа в окончательном чтении одобрили еще семь законопроектов

16:59 Домашний арест Анастасии Шевченко сделали более комфортным

16:59 Журналист Плющев получил второй штраф за пикет в поддержку коллеги Азара

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru