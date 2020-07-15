Петербургских чиновников отправят общаться с воспитанниками хосписов и ПНИ без пиджаков и галстуков

Госслужащих Северной столицы направят на волонтерскую работу в социальные учреждения города, а именно - в хосписы и психоневрологические интернаты, поделилась в разговоре с изданием "Доктор Питер" учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Она подчеркнула, что её идею уже одобрил петербургский градоначальник Александр Беглов. По словам Федермессер, только очутившись рядом с персоналом и воспитанниками хосписов и ПНИ в "неформальном" виде, то есть без галстуков и пиджаков, чиновники смогут прочувствовать на себе все нюансы работы в социальных учреждениях города.

"Это важно и нужно. Я видела, как это меняет и губернаторов, и вице-губернаторов, и министров, когда они приходили волонтёрить в московский хоспис. 2-3 часа бок о бок с умирающим человеком, и твоё представление о самом себе и своей полезности очень меняется", - констатирует Федермессер.

Предложение нашло отклик и у главы комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова.

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