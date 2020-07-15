Московская полиция игнорирует "антипутинские" кричалки протестующих против поправок

Участники народного схода в Москве, на котором собирают подписи против поправок в Конституцию, начали громко скандировать лозунги. Преобладает слоган "Нет просрочке". Кричат также "Путина в отставку", "Раз-два-три, Путин, уходи!". Упоминается в кричалках также Хабаровск, где тоже протестуют в эти дни. Самые активные участники мероприятия, не выглядящего многолюдным, окружили памятник Пушкину. Плакатов никто не разворачивает.

Сход под проливным дождем начинался с того, что организаторы записывали персональные данные всех желающих, которые выступают против поправок в Конституцию. Эти подписи необходимы инициаторам кампании "НЕТ!" для того, чтобы прикрепить их к иску против переписывания основного закона. За тем, чтобы поставить подпись, выстроилась очередь длиной около 400 метров.

Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля. Новая редакция основного закона аннулирует нынешний и три предыдущих срока президентства Владимира Путина.