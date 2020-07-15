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Поправки в Конституцию

Муниципал

15 июля, 20:54

Депутат МО "Гражданка" просит Беглова пресечь деятельность "лжекоммунальщиков"

фото ЗакС политика Депутат МО "Гражданка" просит Беглова пресечь деятельность "лжекоммунальщиков"

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, найдя проблему мошеннических телефонных звонков более невыносимой, обратился за помощью к губернатору Александру Беглову. Речь идет о тех злоумышленниках, которые предлагают платные коммунальные услуги.

"Вымогатели без стеснения звонят гражданам и просто требуют заплатить за работы, которые, если и уполномочен проводить, то только "Петроэлектросбыт". Разумеется никаких настоящих контактных данных мошенники не оставляют", - прокомментировал свое обращение муниципал.

Спекулирующие на показателях учета люди представляются сотрудниками некоего "Горэлектроконтроля" и навязывают гражданам своего мастера с оплатой работ на месте. По сведениям муниципального депутата, полиция раз за разом игнорирует жалобы на подобную деятельность.

Сафонову хочется продолжать ощущать себя жителем культурной столицы, а не "криминального хутора". Беглов, по его мнению, способен побороть неприятное явление комплексно.


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