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Поправки в Конституцию

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15 июля, 22:06

СМИ: Число задержанных в Москве достигло 50 человек

фото ЗакС политика СМИ: Число задержанных в Москве достигло 50 человек

По подсчетам Znak.com, число отправленных в автозаки после акции против поправок в Конституцию в Москве превысило 50 человек. 

Освещающие события в столицу СМИ сообщают, что силовики задерживают также случайных прохожих и журналистов. Издание Tjournal сообщило о том, что была задержана их редактор Анна Бегиашвили. По данным "Дождя", в автозак попал главный редактор интернет-журнала "Рабкор" Борис Кагарлицкий. "Медиазона" также пишет, что среди  задержанных мог оказаться корреспондент РИА "Новости".  "Новая газета" сообщает о задержании журналиста AvtozakLIVE Максима Кондратьева и муниципального депутата Юлии Галяминой. 

Задержания в центре Москвы начались после того, как часть людей после акции против поправок в Конституцию на Пушкинской площади отправилась на прогулку, превратившуюся в своеобразное шествие. Силовики грубо хватали людей, с силой заталкивая из в автозаки. 

В Петербурге акция по сбору подписей для коллективного иска против поправок в Конституцию продолжается до сих пор и к финалу пока не близится. Полиция мероприятию не препятствует. 

 

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