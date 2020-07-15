Организаторы акции против поправок в Конституцию заявили, что собрали более 2,5 тысяч подписей в Петербурге

Муниципальный депутат МО "Гавань" и один из организаторов сбора подписей против поправок в Конституцию Сергей Кузин рассказал ЗАКС.Ру, что по его подсчетам активистам удалось получить уже более 2,5 тысяч автографов петербуржцев. Акция на Невском проспекте продолжается до сих пор.

Мероприятие началось в 19:00. Очереди из желающих оставить свою подпись под коллективным иском против изменения Основного закона страны тянулась по Малой Садовой улице и вдоль Невского проспекта. Рядом также проходили одиночные пикеты. Иногда собравшиеся скандировали лозунги за свободную Россию и в поддержку протестующих жителей Хабаровска. Кроме того, не раз в толпе звучала песня "Это пройдет" группы "Порнофильмы".

Сотрудники полиции в течение всего мероприятия находятся рядом, но не задерживают участников очереди. В настоящий момент своей очереди оставить подпись в знак протеста ожидают еще около 80 человек.

В Москве аналогичная акция закончилась массовыми грубыми задержаниями участников и прохожих. По данным "ОВД-Инфо", в столичные автозаки попали более 100 человек.

Координатор кампании "НЕТ" против поправок в Конституцию Андрей Пивоваров сообщил в Twitter, что сбор подписей продолжится и после сегодняшнего дня, но в формате онлайн.

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