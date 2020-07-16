В акваторию Невы вошли два военных корабля и подлодка, участвующие в параде ВМФ

Парусный линейный корабль "Полтава", малый ракетный корабль "Серпухов" и подводная лодка "Санкт-Петербург" вошли в акваторию Невы: обозначенные суда являются участниками грядущего парада по случаю Дня Военно-морского флота, известили в пресс-службе Западного военного округа.

Флотилия пришвартовалась к набережным, обрамляющим реку у Васильевского острова, ночью, пройдя под разведенными мостами.

Сегодня в Неву войдут малый ракетный корабль "Мытищи", корвет "Бойкий", фрегат "Адмирал Касатонов".

Главный военно-морской парад состоится 26 июля.