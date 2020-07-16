Горизбирком еще не определился с позицией по довыборам в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия еще вырабатывает свою позицию по дополнительным выборам депутата в Законодательное собрание города по 21 округу, сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко на заседании 16 июля. По его словам, позиция вырабатывается совместно с Центральной избирательной комиссией.

- Как только будет решение согласованное, мнение, тогда вынесем этот вопрос на заседание, обсуждение, голосование, - добавил Миненко.

Напомним, на прошлом заседании 7 июля член ГИК от Партии роста Алексей Березин поднял вопрос довыборов, кампанию по которым приостановили из-за коронавируса. Член Горизбиркома Олег Зацепа отметил, что для проведения дополнительных выборов их необходимо назначить до 11 июля. Горизбирком планировал до этой даты провести заседание и решить вопрос, но собрания так и не состоялось. Как сообщила член ГИК от "Справедливой России" Екатерина Фесик 10 июля, Горизбирком ждет ответов от ЦИК и Роспотребнадзора.

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