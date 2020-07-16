18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:37

В РФ выявлено 6428 новых случаев заражения COVID-19: плюс 256 - в Петербурге

фото ЗакС политика В РФ выявлено 6428 новых случаев заражения COVID-19: плюс 256 - в Петербурге

Согласно предоставленной оперативным штабом информации, за минувшие сутки COVID-19 обнаружен у ещё 6428 россиян. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 752 797 заболевших.

За день подтвердились ещё 167 смертей от инфекции, всего же с начала пандемии в РФ болезнь унесла жизни 11 937 человек.

Излечились от вируса ещё 8443 гражданина. Всего выздоровели 531 692 россиянина.

Проведено более 24 млн лабораторных тестов на выявление COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 256 жителей Петербурга. Всего, согласно официальной статистике, заболели 28 662 местных жителя. Погибли ещё 22 пациента (всего - 1698), излечились 149 горожан (всего - 21 895).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:45 Адвокаты Сафронова заявили об установленном за ними наружном наблюдении

13:36 Кузбассовца оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительно характеризующие Путина комментарии

13:01 Хабаровчане вновь организовали стихийный митинг, требуя свободы для Фургала

12:58 Активист Котов оспорил в суде дисциплинарные взыскания в колонии

12:35 Шляхто заверил: в Петербурге из COVID-стационаров ежедневно выписываются сотни людей

12:26 Мосгорсуд оставил Сергея Фургала в СИЗО

11:59 "Людей не останавливает ни пандемия, ни угроза арестов": В Совфеде рассказали о митингах в поддержку Фургала

11:55 В Госдуме предложили штрафы до 15 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию в интернете

11:27 В Новгородской области количество COVID-смертей удвоилось за неделю

11:19 Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

10:57 Петербуржцы откликнулись на призыв властей и сдали 70 литров крови

10:54 Муниципал: Горизбирком одобрил четырех членов нового состава ИКМО "Новоизмайловское"

10:37 В РФ выявлено 6428 новых случаев заражения COVID-19: плюс 256 - в Петербурге

10:16 Горизбирком еще не определился с позицией по довыборам в ЗакС

10:06 В Карелии разрешили открыться кинотеатрам

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru