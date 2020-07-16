В РФ выявлено 6428 новых случаев заражения COVID-19: плюс 256 - в Петербурге

Согласно предоставленной оперативным штабом информации, за минувшие сутки COVID-19 обнаружен у ещё 6428 россиян. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 752 797 заболевших.

За день подтвердились ещё 167 смертей от инфекции, всего же с начала пандемии в РФ болезнь унесла жизни 11 937 человек.

Излечились от вируса ещё 8443 гражданина. Всего выздоровели 531 692 россиянина.

Проведено более 24 млн лабораторных тестов на выявление COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 256 жителей Петербурга. Всего, согласно официальной статистике, заболели 28 662 местных жителя. Погибли ещё 22 пациента (всего - 1698), излечились 149 горожан (всего - 21 895).