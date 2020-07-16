Петербуржцы откликнулись на призыв властей и сдали 70 литров крови

В рамках организованной "Фондом Доноров" акции, проводимой при поддержке Смольного, жители Петербурга сдали свыше 70 литров крови. На призыв властей помочь тяжелобольным гражданам откликнулись люди самых разных возрастов.

"На 5 пунктах переливания крови медики приняли 159 доноров, в общей сложности жители Северной столицы сдали 71,5 литр цельной крови. Первыми откликнулись студенты: от первокурсников до новоявленных выпускников, для которых дни донора стали доброй традицией в родных университетах. Молодые люди также помогали в качестве волонтеров. Не оказались в стороне работающие петербуржцы..." - отчитались об итогах акции в комитете по молодежной политике.

Ранее на станциях переливания крови оповестили о дефиците биоматериала: власти пообещали в кратчайшие сроки решить проблему, призвав горожан поучаствовать в мероприятии.

Также, напомним, на сегодняшний день горожане активно сдают плазму - в рамках борьбы с пандемией COVID-19.