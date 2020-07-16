Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Главные редакторы ряда СМИ подписали личные поручительства за экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передаёт РБК.

Среди подписавшихся - основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда "Коммерсанта" Глеб Черкасов, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, главред Forbes Николай Мазурин, главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, бывший издатель "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. Все работодатели Сафронова, в том числе "Роскосмос", дали положительные характеристики экс-журналиста. Всего, сообщил адвокат Дмитрий Катчев, удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик.

16 июля Мосгорсуд рассмотри апелляцию на арест Сафронова. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам журналист вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.