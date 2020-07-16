"Людей не останавливает ни пандемия, ни угроза арестов": В Совфеде рассказали о митингах в поддержку Фургала

На прошедшем 15 июля заседании Совета Федерации представляющая Хабаровский край сенатор Елена Грешнякова подняла тему стихийных митингов, охвативших регион после скандального ареста губернатора Сергея Фургала.

Политик напомнила, что федеральные СМИ и телевидение отказываются показывать региональные протеста, несмотря на то, что задержание управленца транслировалось "во всей красе". Ежедневно в Хабаровском крае проходят акции, народные сходы, автопробеги в знак протеста против ареста Фургала, подчеркнула Грешнякова.

"Их [людей] не останавливает ни пандемия, ни угроза арестов и наказаний. Невзирая на презумпцию невиновности, Фургала уже обвинили убийцей и злодеем. Жители Хабаровского края через нас, представителей региона в верхней палате, обращаются к ведомствам, контролирующим информационное пространство, с требованием прекратить информационную вакханалию. Просят журналистов и ведущих популярных ток-шоу соблюдать журналистскую этику и освещать все происходящее честно", - обратилась к коллегам Грешнякова.

Напомним, что губернатора отправили в московское СИЗО по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности. Поддерживающие Фургала уверены, что на самом деле его преследуют "за политику" и недостаточную лояльность Кремлю. Сам он в разговоре с членами Общественной наблюдательной комиссии признался, что до ареста от него требовали покинуть пост главы региона.