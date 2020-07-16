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12:26

Мосгорсуд оставил Сергея Фургала в СИЗО

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил Сергея Фургала в СИЗО

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает РБК.

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия. Следователь Юрий Буртовый заявил, что участникам дела поступали угрозы.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге участвовали от 12 тысяч человек всего, по оценкам МВД, до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по другим данным. После этого протестующие собирались меньшим количеством.

Сам Фургал в разговоре с членами ОНК рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Также общественники сообщили, что им запретили передавать Фургалу информацию о митингах в его поддержку.

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