Активист Котов оспорил в суде дисциплинарные взыскания в колонии

Активист Константин Котов подал в Перовский суд Москвы иск к исправительной колонии №2 во Владимирской области, оспаривая дисциплинарные взыскания и отказ допускать защитиника на заседания дисциплинарной комиссии, передает "МБХ медиа".

В иске Котов привел несколько случаев. Например, выговор за надетые перчатки, которые ему одолжил другой заключенный. В конце 2019 года Котов просил родственников прислать ему перчатки, послку доставили, но перчатки активисту так и не передали. Также в иске Котов упомянул взыскание за то, что он не поздоровался с оперативником, с которым уже здоровался до этого.

Котом считает эти взыскания незаконными, поскольку отказ в вызове адвоката для участия в заседании дисциплинарной комиссии нарушает его конституционное право на получение юридическую помощи. Он считает проступки малозначительными и вызванными неисполненией администрацией колонии обязанностей. Котов требует признать незаконным действия администрации колонии и истребовать личное дело и записи с видеокамер и видеорегистраторов сотрудников колонии.

Котов осужден на полтора года колонии по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) после того, как его задержали на акции протеста 10 августа 2019 года в Москве. Сначала суд приговорил его к четырем годам колонии, но затем Мосгорсуд сократил этот срок.