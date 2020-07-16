18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:01

Хабаровчане вновь организовали стихийный митинг, требуя свободы для Фургала

фото ЗакС политика Хабаровчане вновь организовали стихийный митинг, требуя свободы для Фургала

В центре Хабаровска на площади Ленина началась очередная массовая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, информирует "Дождь". На месте пока собрались не менее ста человек.

Хабаровчане уже в шестой раз собираются вместе, требуя открытого судебного процесса над управленцем и возвращения его из Москвы.

Ранее сегодня Фургала оставили в СИЗО, отклонив апелляцию на арест.

Напомним, что губернатора поместили в изолятор по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности. Поддерживающие Фургала граждане уверены, что на самом деле его преследуют "за политику" и недостаточную лояльность Кремлю. Сам он в разговоре с членами Общественной наблюдательной комиссии признался, что до ареста от него требовали покинуть пост главы региона.

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге приняли участие от 12 до 35 тысяч человек только в столице региона.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:37 Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили

15:21 Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО по делу о госизмене

14:56 Блогер Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы

14:51 Смольный рассматривает возможность продления метро до нового кампуса СПбГУ

14:33 Петербуржцы поучаствуют в тестировании зарубежных вакцин от коронавируса

14:25 СМИ: На петербуржца завели дело об оправдании терроризма из-за комментария во "ВКонтакте"

14:15 Мэр Норильска обвинил местные власти в занижении числа заразившихся COVID-19 граждан

13:45 Адвокаты Сафронова заявили об установленном за ними наружном наблюдении

13:36 Кузбассовца оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительно характеризующие Путина комментарии

13:01 Хабаровчане вновь организовали стихийный митинг, требуя свободы для Фургала

12:58 Активист Котов оспорил в суде дисциплинарные взыскания в колонии

12:35 Шляхто заверил: в Петербурге из COVID-стационаров ежедневно выписываются сотни людей

12:26 Мосгорсуд оставил Сергея Фургала в СИЗО

11:59 "Людей не останавливает ни пандемия, ни угроза арестов": В Совфеде рассказали о митингах в поддержку Фургала

11:55 В Госдуме предложили штрафы до 15 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию в интернете

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru