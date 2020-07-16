Хабаровчане вновь организовали стихийный митинг, требуя свободы для Фургала

В центре Хабаровска на площади Ленина началась очередная массовая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, информирует "Дождь". На месте пока собрались не менее ста человек.

Хабаровчане уже в шестой раз собираются вместе, требуя открытого судебного процесса над управленцем и возвращения его из Москвы.

Ранее сегодня Фургала оставили в СИЗО, отклонив апелляцию на арест.

Напомним, что губернатора поместили в изолятор по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности. Поддерживающие Фургала граждане уверены, что на самом деле его преследуют "за политику" и недостаточную лояльность Кремлю. Сам он в разговоре с членами Общественной наблюдательной комиссии признался, что до ареста от него требовали покинуть пост главы региона.

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге приняли участие от 12 до 35 тысяч человек только в столице региона.