Адвокаты Сафронова заявили об установленном за ними наружном наблюдении

Адвокаты экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова заявили, что заметили за собой слежку, передает "МБХ медиа".

По словам адвоката Ивана Павлова, наблюдение юристы заметили с понедельника, 13 августа. Они предположили, что их преследуют для устрашения сотрудники управления "П" ФСБ.

"С какой целью они ездят — вопрос. Устрашение, наверное. Можем провести эксперимент — сядьте с нами в машину, поймете, что это не паранойя", - сказал Павлов.

В Мосгорсуде рассматривается апелляция на решение об аресте Сафронова по делу о госизмене. Ранее главы российских СМИ подписали поручительства за бывшего коллегу.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам журналист вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.