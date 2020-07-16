18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:33

Петербуржцы поучаствуют в тестировании зарубежных вакцин от коронавируса

фото ЗакС политика Петербуржцы поучаствуют в тестировании зарубежных вакцин от коронавируса

Обитатели Северной столицы смогут принять участие в испытаниях трёх вакцин от коронавирусной инфекции заграничного производства. Набор желающих объявил НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, информирует ТАСС.

"Наш институт приступает сейчас к клиническим исследованиям трёх зарубежных вакцин, это как раз третья фаза. Эти вакцины прошли первые исследования, показали свою безопасность. Там несколько десятков и даже сотен человек были привиты, вакцины были безопасны, они показали иммунологический ответ", - поделился планами и. о. директора института Дмитрий Лиознов.

Ранее в мае НИИ гриппа искал добровольцев на испытание отечественной вакцины от COVID-19.

Добавим также, не так давно в Петербурге пациентов с COVID-19 начали лечить переливанием плазмы крови переболевших граждан: таким образом инфекцию уже удалось побороть 60 зараженным.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:51 Военный суд отклонил апелляцию Шаведдинова: он продолжит служить "без связи" на Новой Земле

17:39 "Наблюдатели Петербурга" представят фильм о проблемах на голосовании по Конституции

17:21 В День ВМФ въехать в Кронштадт можно будет только по специальному пропуску

16:57 Активисты вышли на Невский проспект с баннером "Меняй власть, а не Конституцию"

16:51 Оппозиционные силы Белоруссии решили объединить силы для противостояния Лукашенко

16:25 В Ленобласти разрешили проводить торжественные церемонии бракосочетания

16:10 Линия протеста на Невском проспекте

15:55 Памфилова допустила перенос единого дня голосования с сентября на другой месяц

15:37 Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили

15:21 Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО по делу о госизмене

14:56 Блогер Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы

14:51 Смольный рассматривает возможность продления метро до нового кампуса СПбГУ

14:33 Петербуржцы поучаствуют в тестировании зарубежных вакцин от коронавируса

14:25 СМИ: На петербуржца завели дело об оправдании терроризма из-за комментария во "ВКонтакте"

14:15 Мэр Норильска обвинил местные власти в занижении числа заразившихся COVID-19 граждан

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru