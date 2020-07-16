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14:51

Смольный рассматривает возможность продления метро до нового кампуса СПбГУ

фото ЗакС политика Смольный рассматривает возможность продления метро до нового кампуса СПбГУ

Петербургский градоначальник Александр Беглов оповестил, что в городском правительстве не исключают возможность строительства новой линии метрополитена от Авиагородка до Пушкина, а точнее - до будущего кампуса СПбГУ, информирует ТАСС. При этом, отметил губернатор, проект нереализуем без финансовой поддержки Москвы.

"Прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от Авиагородка в Пушкин, чтобы она затрагивала и территорию кампуса СПбГУ, но необходима федеральная поддержка", - отчитался Беглов во время заседания попечительского совета вуза.

СПбГУ представил концепцию нового единого кампуса в сентябре прошлого года. Стоимость проекта оценивается в 45 млрд рублей, 19 из которых - средства из федерального бюджета, а ещё 26 млрд - деньги инвесторов.

Возведение кампуса запланировано на 2022 год. В нем разместятся научно-технологические комплексы, учебные и учебно-лабораторные корпусы, общежития вместимостью 25 тысяч мест. Площадь территории, отданная под реализацию проекта, - не менее 150 га.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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