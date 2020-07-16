Блогер Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы Василия Власова, передает РИА "Новости".

По словам Власова, Мэддисон будет его помощником на общественных началах. "Его называют королем российского YouTube, он первый, кто начал вообще делать обзоры", - напомнил депутат.

Мэддисон займется развитием киберспорта, рассказал Власов. По его словам, блогер - профессиональный киберспортсмен, в Госдуме недавно прошел круглый стол на тему киберспорта.

Это не первый раз, когда Власов берет себе блогеров в помощники. Ранее таковым стал блогер Юрий Хованский, который получает обращения от россиян и направляет их парламентарию.

В 2018 году Мэддисон был приговорен к 1,5 годам условно по статье об экстремизме за шутку про Коран.