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15:37

Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили

фото ЗакС политика Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" отказалось от проведения шествия 26 июля, сообщается на сайте организации. 

Члены организации провели заседание онлайн, на котором обсудили планы работы. Сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева отметила, что проведение шествия в регионах возможно только с соблюдением мер на фоне коронавируса: в масках, перчатках и при соблюлении социальной дистанции.

"Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", - заявила Цунаева.

Еще один сопредседатель штаба, народный артист СССР Василий Лановой, предложил "подумать и провести шествие в полноценном формате" в День Победы 9 мая 2021 года.

В итоге участники решили, что подавать заявки на проведение шествие имеет смысл тогда, "когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране". О новой дате пока ничего неизвестно. 

Ранее появилась информация, что шествие "Бессмертного полка" могут перенести на осеннюю дату: на 3, 8 или 21 сентября. До этого ее с 9 мая переносили на 26 июля (День Военно-Морского флота) из-за эпидемии коронавируса.

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