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15:55

Памфилова допустила перенос единого дня голосования с сентября на другой месяц

фото ЗакС политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования с сентября на другой месяц

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании экспертной площадки по обсуждению проведеня выборов в 2020 году заявила, что при принятии закона о многодневном голосовании на выборах единый день голосования следует перенести с сентября на другой месяц, передает ТАСС.

"На будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить. Потому что самый неудачный месяц, который может быть, - это сентябрь", - сказал Памфилова, объяснив это тем, что на этот месяц приходится начало учебного года, а в избирательных комиссиях задействованно много учителей.

По словам Памфиловой, норма о многодневном голосовании будет "не обязательна, а по ситуации". Она пояснила, что ключевой момент – то, что почти половина избирательных участков расположена в школах, и голосование в несколько дней повлечет за собой корректировку учебного процесса.

Накануне законопроект о голосовании в несколько дней на выборах прошел второе чтение. В 2020 году единый день голосования выпадает на 13 сентября.

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