Линия протеста на Невском проспекте

Вечером 15 июля в центре Петербурга протестная акция прошла в новом для города формате - сторонники кампании "НЕТ" организовали сбор подписей для иска об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию. Очередь растянулась по Невскому проспекту до набережной реки Фонтанки и дальше. У самого места сбора автографов люди периодически вставали в одиночные пикеты и скандировали кричалки против "царя" и за свободу России, но полиция вела себя сдержанно и никого в Петербурге не задержала.

Сбор подписей против поправок в Конституцию в Петербурге начали проводить с 19:00 часов на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта. В первые же минуты очередь из желающих поставить автографы растянулась по Невскому до Караванной улицы и продолжала расти. Среди первых в очереди стояли депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский ("Яблоко"). Последний заявил, что не желает жить при том же самом президенте до 2036 года. Не устраивает депутата, по его словам, и прошедшее голосование по поправкам в Конституцию.

- Я считал и считаю, что поправки эти незаконны, неконституционны и приняты мошенническим путем. Голосование было сфальсифицировано. Значит, будем обжаловать это через суд, - сказал Вишневский.

Выстроились все желающие к соорганизатору акции и муниципальному депутаты МО "Гавань" Сергею Кузину. Сначала подписи собирал только он, однако этого оказалось мало и по мере увеличения очереди, увеличивалось и число сборщиков. Под конец акции их количество составило семь человек.

Непосредственно рядом с началом очереди находились сотрудники полиции, вдоль Невского проспекта правоохранительные органы припарковали три автомобиля, а над сборщиками подписей кружили три дрона. Полицейские сбору автографов никак не мешали. Проявили они себя, когда пожелавшая остаться безымянной девушка встала в одиночный пикет с плакатом "НЕТ! Узурпации власти". Сотрудники правоохранительных органов долго убеждали пикетчицу, что она проводит публичное мероприятие, которое сейчас проводить нельзя. Ссылались полицейские на постановление правительства Петербурга об антивирусных ограничениях, по которому запрещены публичные мероприятия. Девушку и полицейских окружила толпа людей, которые доказывали правоохранителям, что пикетчица ничего не нарушает и задерживать ее не за что. В конце концов полицейские переписали данные девушки, сфотографировали ее и ушли в сторону.

- Спасибо за вашу гражданскую позицию! - поблагодарил девушку стоявший рядом юноша.

Она кивнула в ответ:

- Угу… Знаете, как страшно… что задержат…

Оказалось, боялась девушка зря - она еще несколько минут простояла с плакатом, а полицейские к ней больше не подходили. Однако уговаривать вставших в одиночный пикет сотрудники полиции прекратили не скоро. Подошли с предупреждением они и к муниципальному депутату МО "Автово" Евгению Скобелеву. Аргументы те же - публичные мероприятия запрещены. Мундеп и собравшиеся рядом люди с этим доводом не соглашались. Чтобы поддержать муниципального депутата протестующие начали кричать "Молодец" и аплодировать. Полицейские, казалось, к такому развитию событий оказались не готовы и быстро ретировались.

Спустя несколько часов сбора подписей сотрудники полиции уже не проявляли интереса к пикетчикам. Петербурженка Дарья Лукина рассказала ЗАКС.Ру, что около часа стояла с плакатом и за это время к ней не подошел ни один из правоохранителей. Выступала Лукина в поддержку минских протестующих. По словам петербурженки, она пришла поставить подпись под иском, а выполнив свой гражданский долг, решила встать в пикет.

- В процессе того, как я стояла в очереди, чтобы поставить свою подпись, у меня родился такой плакат. У моего друга нашлась бумага и фломастеры. Здесь были плакаты за губернатора [Сергея] Фургала, про Хабаровск, против Путина, против поправок к Конституции, но про Беларусь ничего не было, - пояснила Лукина.

Во время первых пикетов собравшиеся на Малой Садовой улице люди периодически скандировали: "Долой царя!", "Россия будет свободной!", "Я/Мы Хабаровск!", "Лучшая поправка - Путина отставка" и другие кричалки. Периодически люди начинали хлопать и радостно кричать, некоторые пели песню "Это пройдет" и пританцовывали. Не обошлось и без костюмов. Активист Павел Чупрунов пришел на сбор подписей в оригинальных штанах: казалось, будто он сидел на шее некого немолодого человека в костюме и галстуке. Наряд, по словам активиста, он приобрел в интернете, а надеть решил в качестве символа: пора меняться с властью местами.

- Это часть моего гардероба, которая является символом того, что нам как обществу пора убрать лишних прихлебателей с нашей шеи и поменяться с ними местами. Я убежден, что наше общество уже на протяжении 20 лет ждало и слушало обещания, что якобы наступит прекрасное будущее. Но оно так и не наступает, поэтому стоит поменяться местами и самим строить свое будущее, - заявил Чупрунов.

Около 20:30 часов организаторы сбора подписей сообщили, что очередь дошла уже до Маяковской улицы - оттуда до Малой Садовой около километра. Тогда количество сборщиков увеличили и люди стали быстрее ставить свои автографы под иском. К 21:00 часов очередь заканчивалась на Аничковом мосту, продолжала увеличиваться, но и двигалась быстро. В среднем желающие поставить подпись ожидали такой возможности около часа, уставали, но уходить не планировали:

- Что мы, зря стояли что ли? - объясняла женщина девочке, почему еще рано идти домой.

Опрошенные ЗАКС.Ру люди в очереди заявили, что их не устраивает поправка об "обнулении" президентских сроков. Кому-то не нравятся и другие обновления в Основной законе, кому-то они нравятся, но обнуление "перекрывает все".

- Меня не устраивают поправки, которые были приняты в нарушение всех законов. Там есть главная поправка - обнуление Путина, она перекрывает всё, что там есть. Всё остальное, это ширма, - заявила ожидавшая своей очереди Ольга.

Противник изменений Основного закона петербуржец Александр Шевелев заявил, что его не устраивает узурпация власти. Власть должна быть сменяемой, уверен участник очереди.

Также люди выражали мнение, что само голосование было проведено с фальсификациями или же не является легитимным.

- Считаю, что голосование по поправкам было проведено нечестно, некорректно. И я не хочу, чтобы в нашей стране был тоталитарный режим. Я хочу, чтобы у меня было право выбора и возможность влиять на принятие решений, - поделилась своими мыслями петербурженка Ольга Ефимова.

Людям в очереди раздавали наклейки против поправок, многие сразу клеили их на свою одежду, сумки, рюкзаки или другие аксессуары. Проезжающие мимо машины постоянно сигналили в поддержку желающих подписаться людей, те отвечали радостными возгласами и аплодисментами.

Благодаря тому, что в петербургские полицейские не задерживали людей ни из очереди, ни из пикетов, ни из собравшихся с песнями и протестными кричалками на Малой Садовой, у противников поправок сложилось практически праздничное настроение. Способствовали этому и уличные музыканты, расположившиеся вдоль Невского проспекта, и белые ночи, сохранявшие бодрый настрой у людей.

Количество людей, желающих поставить подпись под иском, поразило организаторов. По словам Кузина, он рассчитывал, что придет около 600 человек. В итоге, на момент окончания сбора автографов - около 23:00 часов - участие в акции приняли более 3 тысяч человек, сообщил Кузин ЗАКС.Ру. Он отметил, что точная цифра будет известна уже после обработки подписных листов:

- Насколько больше, не отвечу, потому что был один тираж, второй, третий… Писали на другой стороне листа - люди оставляли подписи.

Соорганизатор акции и координатор кампании "НЕТ" Андрей Пивоваров сообщил ЗАКС.Ру 16 июля, что все подписи еще не подсчитаны. По его словам, возможно произошел рассинхрон или какая-то ошибка, но сейчас суммарное количество автографов со сбора в двух городах составляет около 2,4 тысяч.

Пивоваров добавил, что теперь сбор подписей продолжится на сайте кампании "НЕТ". Там присоединиться к иску за отмену поправок в Конституцию может любой желающий, кто не смог сделать этого на очном сборе, пояснил соорганизатор акции.

В столице аналогичного петербургскому "праздника" не случилось. Пивоваров рассказал ЗАКС.Ру, что сбор подписей на Пушкинской площади проходил спокойно, людей так же как и в Петербурге было много. Позже появилась группа людей, которая решила устроить шествие, сообщил Пивоваров:

- Часть людей ушла с площади по бульварам (К Пушкинской площади примыкают Тверской и Страстной бульвары - прим. ЗАКС.Ру). В общем-то, это их право, они ничего не нарушали. Но это, наверно, было другое мероприятие.

По словам соорганизатора сбора подписей, когда люди подходили к улице Петровка, полиция начала задержания. Как сообщали СМИ, на Петровском бульваре участники шествия вышли на проезжую часть с узких тротуаров - некоторые стали ложиться на асфальт, чтобы заблокировать движение. Сотрудники правоохранительных органов вытеснили людей с проезжей части, но на соседних улицах протестующие повторили свои действия. Тогда полиция приступила к задержаниям, пишет "Медуза".

По опубликованным видеозаписям в Telegram-канале Avtozak LIVE видно, что участники шествия пытались блокировать автозаки, которые приехали их задерживать, но это остановить полицейских не помогло. Сотрудники правопорядка приступили к массовым и жестким задержаниям, как видно на видео канала Avtozak LIVE.

Всего в отделы отвезли до 150 человек, сообщил ЗАКС.Ру Пивоваров. Он уточнил, что к утру 16 июля практически всех отпустили. Некоторых без составления протокола, некоторым вменяют участие в несанкционированнов шествии, которое мешало проезду транспорта или проходу пешеходов (ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП), рассказал координатора кампании "НЕТ". Данная часть статьи подразумевает наказание в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до 15 суток.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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