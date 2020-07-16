Активисты вышли на Невский проспект с баннером "Меняй власть, а не Конституцию"

Три активиста 16 июля вышли пешеходный переход на Невском проспекте с баннером "Меняй власть, а не Конституцию", который растянулся на четыре проезжие полосы. Часть автомобилей проезжали мимо протестующих, часть сигналила - для их проезда активисты приподняли баннер, судя по опубликованной видеозаписи в Telegram-канале "Объектив реалий".

По информации сторонника "Бессрочного протеста" Евгения Мусина, на акции никого не задержали.

- Насколько я знаю, никого не задерживали, все прошло мирно, без каких-либо происшествий, - рассказал Мусин ЗАКС.Ру.

Напомним, 15 июля на Невском проспекте выстроилась очередь из людей, желающих поставить подпись под иском против поправок в Конституцию. В Петербурге сбор автографов прошел без задержаний, в Москве на шествии после аналогичной акции в отделы отправились около 150 человек.

Фото: "Объектив Реалий"