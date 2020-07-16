В День ВМФ въехать в Кронштадт можно будет только по специальному пропуску

В День Военно-морского флота, 26 июля, проехать на территорию острова Котлин можно будет только по специальному пропуску, оповестил в разговоре с 78.ru глава отдела по работе со СМИ ГКУ "МФЦ" Виталий Симонов.

Жители Кронштадтского района смогут оформить документ в МФЦ, расположенном на Ленинском проспекте, 29. Выдавать "проездные" начнут уже 20 июля.

Получить пропуск можно будет только лично. При этом записываться в МФЦ заранее необходимости нет, заверил Симов, документ выдадут сразу же. На сегодняшний день их подготовлено 11 тысяч.

Пропускной режим будет установлен с 6:00 до 15:00 26 июля.