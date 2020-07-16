"Наблюдатели Петербурга" представят фильм о проблемах на голосовании по Конституции

"Наблюдатели Петербурга" анонсировали фильм о минувшем голосовании по поправкам в Конституцию, сообщается в Telegram-канале организации.

По словам "наблюдателей", это фильм, "наглядно демонстрирующий, как в Петербурге была достигнута такая высокая явка (74,7%) и результат "Да" (77,7%)". Они рассказали, что в течение двух недель получали на горячую линию сообщения избирателей и независимых членов комиссий и еще две недели анализировали их и собирали "картину воедино".

"Спойлер: все это [результаты голосованием] стало возможным благодаря 6-дневному досрочному голосованию, контролировать которое невозможно", - заявили "наблюдатели".

По их словам, в фильме собраны свидетельства очевидцев, их фото и видео, снятые на участке, фрагменты с участием наблюдателей от Общественной палаты, "которые ярко проявили себя в этот раз", рассуждения, как это голосование повлияет на проведение других выборов. Также в фильме будет интервью с фотокорреспондентом "Медиазоны", которому сломали руку при попытке выдворить с УИК № 2191.

Фильм будет доступен с 19:30 на YouTube-канале "Наблюдателей Петербурга".