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17:51

Военный суд отклонил апелляцию Шаведдинова: он продолжит служить "без связи" на Новой Земле

фото ЗакС политика Военный суд отклонил апелляцию Шаведдинова: он продолжит служить "без связи" на Новой Земле

Архангельский военный суд не стал удовлетворять апелляцию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова: таким образом, молодой человек продолжит служить отчизне на архипелаге Новая Земля, поделился в разговоре с "МБХ медиа" координатор местного штаба Алексея Навального Андрей Боровиков. 

"Все закончилось, решение суда было оставлено без изменений. Когда суд завершился, военные сразу увезли Руслана. Приехавшие его поддержать сотрудники ФБК сегодня улетают в Москву", - уведомил "навальнист".

Днем ранее тот же суд отклонил ещё один иск Шаведдинова, оспаривавшего запрет на пользование мобильным телефоном. Во время заседания он кратко успел сообщить Навальному, что, находясь в отрезанной от мира части, он не может позвонить родным, а его личную почту вскрывают.

Напомним, в конце марта текущего года в ФБК потеряли Шаведдинова, который не выходил на связь в течение недели после того, как его "увезли в неизвестном направлении". Навальный тогда заявил, что юристы фонда готовы обратиться с заявлением в СК по факту пропажи человека, однако в Северном флоте сотрудников организации "успокоили", заверив, что просто перевели молодого человека в другую часть. Позднее, впрочем, Шаведдинова перевели в новую, ещё более изолированную от мира, часть.

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