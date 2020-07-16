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17:57

"Роснефть" отзывает иск к РБК на 43 млрд рублей

фото ЗакС политика "Роснефть" отзывает иск к РБК на 43 млрд рублей

"Роснефть" решила отозвать свой иск к РБК на 43 млрд рублей по итогам консультации с изданием, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителей компании.

РБК со своей стороны опубликовало заявление, в котором говорится, что издание провело с "Роснефтью" ряд консультаций по основаниям для разбирательства из-за содержания статьи о бывшем проекте компании в Венесуэле. Редакция подчеркнула, что не намеревалась подставить под сомнение "факт совершения и легитимность сделки" и после получения уточняющей информации решила изменить заголовок.

"РБК сожалеет, что публикация под заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти" могла вызвать некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки по полному прекращению деятельности "Роснефти" в Венесуэле и передаче компанией венесуэльских активов под контроль Российской Федерации и искажающие информационный фон относительно существа уже завершенной сделки", - заявили в РБК.

"Роснефть" подала в суд на РБК неделей ранее из-за статьи о передаче активов компании Венесуэле. Претензии вызвал заголовок "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". По мнению компании, это утверждение "ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации". Рекордную сумму компенсации - 43 млрд рублей - "Роснефть" объяснила резким снижением стоимости акций в день публикации материала.

 

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