Экс-секретарь Октябрьского суда Эйвазов подал в суд на "Кресты", полицию, больницу и Минздрав

Колпинский суд Петербурга зарегистрировал иск бывшего секретаря Октябрьского суда Петербурга Александра Эйвазова к СИЗО-1 Петербурга, 1-му отделу полиции, психиатрической больнице № 6 и Минздраву, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Эйвазов просит признать незаконными действия СИЗО, отдела полиции и больницы, из-за которых нарушались условия содержания юриста в этих учреждениях в 2017-2018 годах, а также взыскать с них и Минздрава компенсацию в 642,1 тысячи рублей.

Также Эйвазов в иске просит истребовать из "Крестов" заверенную копию личного дела, из прокуратуры Адмиралтейского района – копию материала надзорного производства по его жалобе на полицейских, из ОНК – копью по посещениям и обращениям в период задержания в СИЗО, из психбольницы – заверенную медицинскую карту. Еще Эйвазов просит обеспечить допрос свидетелей условий содержания в СИЗО и бывших сокамерников для получения свидетельских показаний.

Калининский суд в июле приговорил Эйвазова к году и 10 месяцам колонии по обвинению в воспрепятствовании правосудию. Спустя три дня он вышел на свободу, ему зачли в счет наказания срок содержания под стражей. После этого Горсуд его оправдал.

Подробнее о судебном процессе Эйвазова читайте в материале ЗАКС.Ру.