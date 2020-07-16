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20:26

Понасенков подаст в суд на Соколова из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки СПбГУ

фото ЗакС политика Понасенков подаст в суд на Соколова из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки СПбГУ

Публицист Евгений Понасенков заявил о намерении подать в суд на бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова из-за того, что последний обвинил его в доведении до убийства, передает "Интерфакс".

Ранее на заседании суда Соколов заявил, якобы Понасенко и "преступная группа" могли вести "травлю", организовывали "провокации на лекциях", неоднократно расписывали его парадную "оскорбительными надписями".

"Мои юристы в ближайшее время обязательно подадут иск к Соколову о клевете, будем привлекать его к ответственности", - сказал Понасенков.

Конфликт между Понасенковым и Соколовым разгорелся в 2018 году, когда Понасенков обвинил Соколова в плагиате. Он утверждал, что историк заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", но не сделал ссылок.В ответ Соколов в интервью блогеру Дмитрию Пучкову (Гоблин) назвал труд Понасенковым "ненаучным", заявил, что его автор – не ученый-историк, а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

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