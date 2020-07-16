Число задержанных на пикетах в в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве увеличилось до 19

Полицейские задержали 19 участников пикетов в поддержку фигурантов дела "Нового величия" у здания ФСБ на Лубянке в Москве, передает "МБХ медиа".

В том числе задержаны молодой человек, который не вставал в пикет, мужчина, который спорил с полковником, Сергей Десницкий, который долгое время стоял напротив полицейских и пристально на них смотрел – "за приставание к сотрудникам полиции", как выразился полковник.

Активиста Глеба Матвеева, который первым отстоял в пикете, задержали 16-м по счету. Также в автозак попали координатор "Открытой России" Мария Кузницова, активистка ЛПР Александра Пасечник, пресс-секретарь движения "Гражданское общество" Егор Илюшкин, обозреватель "Новой газеты" Анна Наринская и другие.

Ранее обвинение запросило сроки фигурантам дела "Нового величия": некоторым условные от 4 до 6,5 лет, некоторым – реальные, 6 – 7,5 лет колонии.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.